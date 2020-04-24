Covid-19: Japon belediye başkanının 'kadınlar alışverişte çok vakit harcıyor' yorumu tepki çekti Japon belediye başkanının 'kadınlar alışverişte çok vakit harcıyor' yorumu tepki çekti.

Japonya'da Osaka kentinin belediye başkanının sosyal mesafenin önemini anlatırken kadınların alışveriş sırasında daha fazla vakit harcadığını söylemesi ülkede tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgınında Tokyo'nun ardından en fazla etkilenen şehir olan Osaka'da, Belediye Başkanı Ichiro Matsui hastalığın yayılma hızını düşürmek için halktan alınan önlemlere uymalarını istedi. Euronews.com'da Görüntüle