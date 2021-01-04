Mutasyona uğrayan Kovid-19 sonrası İngiltere tedbirleri sıkılaştırıyor! Ulusal karantina ilan edildi

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle artan vakalar ve can kayıpları nedeniyle ülke genelinde üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Boris Johnson, herkese "Evde kalma" çağrısı yaptı.

İngiltere'de, mutasyona yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs türüne karşı yeni önlemler alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artış gösteren vaka ve can kayıplarını kontrol altına almak amacıyla üçüncü kez ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini açıkladı.

"EVDE KALMA" ÇAĞRISI YAPTI

Başbakan Johnson, yeni koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun endişe yarattığını kaydetti. Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten Johnson, herkese "evde kalma" çağrısı yaptı. Johnson, insanların sadece sınırlı nedenlerle evden çıkması gerektiğini belirtti.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Herkesin üzerine düşeni yapması ve aşılama işlemlerinin devam etmesi durumunda, Şubat ayının ortalarından itibaren kısıtlamaların gevşetilmeye başlayabileceğini dile getiren Johnson, "Virüs hakkındaki anlayışımız değişmezse, aşı uygulaması başarılı olmaya devam eder, ölümler düşerse ve herkes kurallara uyarak rolünü oynarsa, Şubat ayının ortasına doğru kısıtlamalar gevşetilebilir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR BULAŞMA KONUSUNDA HIZLANDIRICI OLABİLİR"

Johnson, "Hükümet, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olan kişilere yeniden korunmaya başlamalarını tavsiye ediyor. İnsanlar kısa süre içinde bununla ilgili bir mektup alacaklar. İngiltere genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve kolejler yarından itibaren uzaktan öğretime geçecek. Hükümet, ücretsiz okul yemeği alan çocukların bunları almaya devam etmesini sağlamak için ve uzaktan öğrenmek için cihazlara ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlayacaktır. Çocukların yeni varyanttan etkilenme olasılıkları düşük ancak bulaştırma konusunda hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilirler" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

HASTANEYE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI ARTTI

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı, bahar aylarındaki birinci dalganın üzerine yükseldi. 2 Ocak'ta 3 bin 145 kişi hastaneye başvurdu. 1 Nisan'da bu sayı 3 bin 99'du.

Ülkede ilk olarak 8 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısı kullanıma sokuldu. Son olarak ülkede üretilen Oxford-AstraZeneca aşısı da riskli grupların kullanımı için hastanelere gönderildi. İlk aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a yapıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir an olarak tanımladı.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 58 BİN 784 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 58 bin 784 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 407 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 563, toplam can kaybı ise 75 bin 431 olarak duyuruldu.