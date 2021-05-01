COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI
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COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Varto ilçesindeki devlet hastanesinde çalışan 60 sağlık görevlisi koronavirüsle mücadele ederken stres atmak için hastane bahçesinde 60 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

MUŞ'un Varto ilçesindeki devlet hastanesinde çalışan 60 sağlık görevlisi koronavirüsle mücadele ederken stres atmak için hastane bahçesinde 60 meyve fidanını toprakla buluşturdu. Tam kapanma öncesi motive olmak için hastane bahçesine elma, erik, kayısı, ceviz ve şeftali gibi meyve fidanlarını diktiklerini söyleyen Başhekim Işıl Işık, "Hem motive olmak hem de hastane bahçemizi güzelleştirmek için kolları sıvadık" dedi.

Varto Devlet Hastanesi'nde çalışan 60 sağlık çalışanı tam kapanma öncesi motive olmak için elma, erik, kayısı, ceviz ve şeftali gibi meyve fidanlarını hastanenin bahçesine dikti. Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Işıl Işık, "Bugün hastane çalışanlarımızla birlikte fidan dikme projesi gerçekleştirdik. Pandemi döneminde hem motive olmak hem de hastane bahçemizi güzelleştirmek için elma, erik, kayısı, şeftali ve ceviz olamak üzere toplamda 60 fidan diktik. Hastane bahçemizin güzelleşmesi, hastaların, personellerin ve bir sonraki kuşağa iz bırakma anlamında çok kıymetli. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hastane çalışanları ise diktikleri fidanlara özenle bakacaklarını belirtti.

COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI
COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI
COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI
COVİD-19 İLE MÜCADELE EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKEREK STRES ATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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