Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Covid-19'u geçiren ve aşı yaptıran kişilerin koronavirüsten korunduğunu belirterek, "Aşıyı yaptırmamıza rağmen karşımızdaki kişi aşılı değilse ya da hastalık geçirmemişse bu virüsü başka bireylere geçirme ihtimalimiz var. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak sadece kendimizi koruyor. Karşımızdaki kişiler yönünden herhangi bir korunma sağlamıyor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs geçiren ve aşı yaptıran kişilerde vücudun hastalığa karşı antikor ürettiğini, yaklaşık 6 ay koruyuculuk sağladığını söyledi. Bu süre içerisinde koronavirüs etkenleriyle karşılaşan kişilerin hastalığa karşı bağışık hale geldiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, aşı yaptıran ve Covid-19 geçiren kişilerin taşıyıcı olabileceğini söyledi. Aşının sadece yaptıran kişiyi koruduğunu aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, herkesin aşı yaptırmasını önerdi.

'AŞILAR 6 AYA KADAR CİDDİ BİR ŞEKİLDE KORUYOR'

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüse karşı geliştirilen çeşitli firmaların ürettiği aşıların dünyada yaygın olarak kullanıldığını anlattı. Ülkemizde de aşılama çalışmalarının yapıldığını ve ikinci doz aşılamanın başladığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Aşılar bizi 6 aya kadar ciddi bir şekilde koruyor. Ancak aşıyı yaptırmamıza rağmen karşımızdaki kişi aşılı değilse ya da hastalık geçirmemişse yeniden bu virüsü başka bireylere geçirme ihtimalimiz var. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına her zaman riayet etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aşı yaptırmış olmak sadece kendimizi koruyor. Karşımızdaki kişiler yönünden herhangi bir korunma sağlamıyor. Dolaysıyla önlemleri ciddi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor" dedi.MUTASYONLARIN SONUÇLARI DAHA BELLİ DEĞİLKoronavirüsün mutasyona uğradığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, "Şu an dünyada İngiltere, Brezilya gibi varyant virüslerin giderek yayıldığını gözlemlemekteyiz. Şu an için aşılar bu virüslere karşı etkin, herhangi bir sıkıntı yok ama gelecekte nasıl mutasyonlar olacak, sonuçları nasıl olacak şimdiden bir şey söylemek zor" diye konuştu.'HASTALIĞI BAŞKALARINA GEÇİRMESİ BÜYÜK OLASILIK'Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Covid-19 geçiren kişi antikor sahibi oluyor. Hastalıkta yeni etkenlerle karşılaşsa dahi bir süre bu hastalığa karşı bağışık hale geliyor. Ama kişinin hastalığı başkalarına geçirmesi büyük olasılık. Aşının ciddi bir katkısı var. Sağlık personellerine başlandı daha sonra riskli personel ve yaşlarına göre aşılanmaya devam ediyor. Belki bunu öğretmenler, emniyet mensupları veya diğer kişilerin aşılanmaları devam edecek. Lütfen zamanı geldiğinde aşıyı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN