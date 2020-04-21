Covid-19: Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest bu sene düzenlenmeyecek Oktoberfest 20. yüzyılda sadece dünya savaşları sırasında iptal edilmiş, 19. yüzyılda ise 1854 ve 1873'te yaşanan kolera salgınından dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest'in Covid-19'dan dolayı bu sene düzenlenmeyeceği açıklandı. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter ile ortak açıklamada bulunan Bavyera Eyalet Valisi Markus Söder bu kararın kendilerin çok üzdüğünü ve fakat Oktoberfest'i düzenlemenin "büyük bir risk almak" olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com