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İçişleri Bakanlığı, Mustafa Aslan, Güncel

COVİD-19 Dünya Sosyo - Ekonomisi İçin Büyük Bir Sınavdır

Ege Genç İş İnsanları Derneği – EGİAD, koronavirüs (COVİD-19) salgınının toplumsal ve ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:34
COVİD-19 Dünya Sosyo - Ekonomisi İçin Büyük Bir Sınavdır

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Dünya ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından "önemli ölçüde" etkileneceğini belirterek, Türk ekonomisini uzun vadede koruma altına almak için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini vurguladı. Bu sürecin geride kalacağından umutlu olduğunu da dile getiren Aslan, "Yeni bir düzende tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak amacımız, olabildiğince az kayıpla bu işi bertaraf etmektir. Bu süreci gayet başarılı yürüten ülkelerden biri olduğumuzu düşünmekteyiz. Toplumun sağ duyusu ile bu olayı da bertaraf edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Alınan önlemler kapsamında EGİAD Dernek Merkezi'nin dezenfekte edildiğini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, COVİD-19 kapsamında aldıkları önlemleri ise şu şekilde aktardı: "İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda YK ve komisyon Toplantılarının fiziki olarak bir araya gelerek değil video konferans yöntemi ile dijital platformlardan yararlanarak yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca tüm toplantılarımız iptal edilmiştir. Dernek merkezinde dezenfektasyon uygulaması yapılmış, personel nöbet usulü ile 2 kişi fiziken dernekte olacak şekilde ve kalanlar evden bağlantı şeklinde görevlendirilmiştir" dedi.

Corona virüsün küresel etkilerine de değinen Aslan, tüm Dünya ticaretinin olumsuz süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Çin'de başlayan virüs ve sonrasındaki ekonomik gerileme ve üretim kaybı, virüsün tüm Dünyayı etki altına almasıyla birlikte küresel bir salgın ve küresel bir ekonomik etkiye dönüşmüştür. Büyük seyahat kısıtlamaları ve ticarette yaşanan düşüşler, turizm ve perakende sektöründeki talep kaybı, Türkiye ekonomilerini etkileyecektir. Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir. Destek verilmesi gereken sektörler bulunmakta. Bu destekler büyük önem arz etmekte. Bu önemli virajı özel sektör - kamu iş birliği olmadan sağlıklı şekilde atlatmamız imkansız. Virüs atlatıldıktan sonra ekonomik sıkıntıların baş göstermemesi için bu önlemlerin şimdiden alınması önemlidir" dedi. Aslan, birçok şirketin uzun bir süredir iş seyahatlerini iptal ettiğini, yatırım planlarını askıya almak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Bu virüs Dünya Sosyo - Ekonomisi için büyük bir sınavdır" dedi.

Kaynak: Bültenler

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