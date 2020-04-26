Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden canlandı
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Güney Amerika, 27 Mart, Dünya, Haber

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden canlandı

22 binden fazla koronavirüs vakasının görüldüğü Ekvator'da hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği söylenen 74 yaşındaki bir hastanın daha sonra yaşadığı anlaşıldı.

26.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:52
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden canlandı

Güney Amerika ülkesi Ekvator'un Guayaquil kentinde 27 Mart tarihinde öldüğü söylenen hastanın yaşadığı anlaşıldı. Yüksek ateş ve solumun güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan, üç hafta sonra geçirdiği bilinç kaybının ardından hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki Alba Maruri'nin yaşadığının anlaşılması yakınlarını sevince boğdu.

Ülkede salgının en yaygın olduğu Guayaquil kentinde meydana gelen olayın hasta karışıklığından kaynaklandığı anlaşıldı. Ölümünden bir hafta sonra Maruri'nin yeğeni Jaime Morla kimlik tespiti için hastaneye çağrıldı.

Morgda virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla bir buçuk metre mesafede duran Morla, arkası dönük olarak yatan cesedin yüzünü görmekten korktuğu için teyzesi olduğu tahmininde bulunarak yetkililere doğru kişi olduğunu söyledi. Bunun üzerine ceset cenaze evine gönderildi ve burada yakıldı. Daha sonra ailesinin evine Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Gerçek nasıl ortaya çıktı?

Gerçek, bilinç kaybından ayılan Maruri'nin kim olduğunu açıklaması üzerine ortaya çıktı. Maruri'nin kız kardeşi neredeyse bir buçuk ay öldüğünü düşündükleri kardeşinin yaşadığını öğrenmenin sevinciyle olayı "mucize" olarak tanımladı.

Ancak yakılan cesedin kime ait olduğu hala bilinmiyor. Maruri'nin ailesi ise krematoryumdaki masrafların geri ödenmesi için hastaneye dava açmayı planlıyor.

Ekvator'daki vaka sayısı 22 binin üzerinde

Ekvator, Güney Amerika kıtasında Brezilya'dan sonra Covid-19 dolayısıyla en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 570'in üzerinde. Hükümet kaynakları, bu rakamın üzerine en az bin kadar Covid-19 bağlantılı ölüm sayısının eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Euronews.com

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