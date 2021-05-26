Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti
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Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti

Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti. İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Covid-19 aşısını yeniden tartışmaya yola açtı. İşte detaylar...

İngiltere, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden 39 yaşındaki modeli konuşuyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetti.

"KORKUNÇ HİSSEDİYORUM"

Bu haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirdi. Dubois, Astrazeneca aşısının ilk dozunu 6 Mayıs'ta olmuş ve yaptığı paylaşımda 'Kendimi korkunç hissediyorum. Benim için pizza ve yatak zamanı' ifadelerine yer vermişti.

Dubois, bu paylaşımdan bir hafta sonra solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmaya başladı.

Hastaneye kaldırıldıktan 5 gün sonra durumu kötüleşen Dubois, 19 Mayıs'ta komaya girdi ve hayatını kaybetti.

İngiliz modelin şüpheli ölümünün Avrupa İlaç Ajansı tarafından soruşturulacağı açıklandı.

Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti
Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti
Covid-19 aşısı olmuştu... Ünlü model hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

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