Covid-19'a yakalanan ünlü oyuncu diziden ayrıldı

Dizi ve müzik dünyasından peş peşe koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu Bahar Şahin de koronavirüse yakalanınca İyi Aile Babası dizisinden ayrıldı. Şahin bir süre setlerden uzak kalmak istedi

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasının önemli isimlerini etkiledi. Çok sayıda dizi ve müzik dünyası ünlüsünden koronavirüs haberleri peş peşe geldi. Gelen son haber Bahar Şahin'den...

BİR SÜRE SETLERDEN UZAK KALACAK

Süreç Film'in Kanal D için çektiği "İyi Aile Babası" dizisi başlamadan iki önemli değişiklik oldu. Dün koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Bahar Şahin bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.





ESLEM AKAR İLE ANLAŞTILAR

Şahin'in ayrılmak istediğini yapım şirketine iletmesinin ardından Eslem Akar'la anlaşıldı. Akar "İyi Aile Babası" dizisinde de tıpkı Güvercin projesinde olduğu gibi Berke Üsdiken ile partner olacak.





Öte yandan dizide senarist değişikliği yapıldı. Hakan Algül'ün yönettiği dizinin senaristi Tayfun Güneyer'in yerine Selçuk Aydemir'le anlaşıldı.





Kaynak: Snob Magazin