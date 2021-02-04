Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok

04.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:10
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok

Dünya İngiliz Joseph Flavill'in inanılmaz hikayesini konuşuyor. Geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren ve 10 ay komada kaldıktan sonra uyanan, hastanede iki kez koronavirüse yakalanan Flavill Kovid-19 salgınından tamamen habersiz.

İngiltere'nin Burton kasabasında geçen yıl Mart ayında evinin önünde bir aracın kendisine çarpması sonucu beyin travması geçiren bir kişi, 11 ay sonra komadan uyandı. Ülkede karantina kısıtlamalarının başladığı tarihten 3 hafta önce komaya giren 19 yaşındaki Joseph Flavill, hastanede iki kez koronavirüse yakalanmasına rağmen, Kovid-19 salgınını bilmiyor.

ARALIK AYINDAN BU YANA KİMSEYLE TEMASI YOK

Ailesi, komadan çıktıktan sonra iyileşme belirtileri gösteren Flavill'in henüz konuşamadığını, sorulanlara gözlerini "Evet" ya da "Hayır" anlamında bir veya iki kez kırparak yanıt verdiğini söylüyor. Aralık'taki doğum gününde hastanede annesiyle bir kez görüştürülen Flavill'in daha sonra kimseyle teması olmadığı belirtiliyor.

"KONUŞAMADIĞI İÇİN PANDEMİDEN HABERİ YOK"

Teyzesi Sally Flavill Smith, Joseph Flavill'in dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınından haberi olmadığını söyledi.

Smith, "Zoom görüşmeleri yapıyoruz. İyileşme belirtileri göstermesine rağmen hâlâ konuşamadığı için şimdi pandemi hakkında bir fikri olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Ailesi Flavill'in tedavisi için internetten başlattığı kampanyada şimdiye kadar 32 bin sterlin (yaklaşık 43 bin dolar) yardım toplandığı belirtiliyor.

BBC
Haber Yorumları (4)
NEDEN: benim anlamadığım bu hastalıktan hastanede yatan kurtulmuyor, bu gençte hastaneye yatsa idi belki de ölmüştü , öyleki son zamanlarda bu çok konuşulur oldu , hastaneye yatan ölüyor, fakat evde yatan kurtuluyor nedense
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HAMİT: Acaba yaşadığının farkında mı?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
NAMIK KEMAL: Yaşasaydım eğer çok esprilerim olacaktı :)
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Deniz Akkaya Defne Samyeli Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 19:10:26. #1.14#
title