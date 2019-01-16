Coşkun Güven, "Ankara Ziyaretimizden Yenice'mize Kazanımlarla Döndük"

AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

İlk olarak AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'i ziyaret eden Yenice heyeti daha sonra Milletvekilleri ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i makamında ziyaret ettiler. Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, "Ankara ziyaretimizden Yenice'mize güzel kazanımlarla döndük. Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İlçe Başkanımız Yılmaz Kırık ve Yortan Belediye Başkanımız Yılmaz Tiryaki ile birlikte Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'i makamında ziyaret ederek, İlçemiz için güzel kazanımlarla geri döndük" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Belediye Başkan adayı Güven orman köylüsüne de müjdeyi vererek,"Öncelikle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak olan dikili satış uygulaması kamuoyumuz tarafından istenilen şekilde sonuçlandırıldı" dedi.

Güven, "Yine İlçemizin Karşıyaka,Fatih ve Yirmibeşler Mahallerini başta olmak üzere İlçemizi ilgilendiren Orman arazilerinin satışıyla ilgili 2/b sorununun çözümüne yönelik,2/b komisyonu çalışmalarına hemen başlayacak, hak sahipleri vatandaşlarımızın sorunları da sonlanacaktır.Yenice Karşıyaka Mahallesi ve Yortan Beldemizde bulunan ormanlık alanlarda yapılacak piknik ve mesire alan düzenlemesi projesi hayata geçirilmesi için ilgili Bölge Müdürlüklerimize gerekli talimatlar verilmiş ve en kısa sürede buraların yapılması sağlanacaktır.Emeği geçenlere teşekkür eder, Yenicemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Her şey Yenice için" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA