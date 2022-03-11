Çorum ve Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı

Çorum ve Tokat'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndaki törende Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabul edilişini tiyatro oyunuyla anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izletildiği etkinlikte, ayrıca Akif'in eserleri seslendirildi.

Törende İl Müftülüğünce İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan kompozisyon yarışmasında dereceye giren Nursena Biçer, Sümeyra Kanıgür, Elif Zümral Aktaş ve Beyzanur Atik'e ödülleri verildi.

Törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile öğretmen ve veliler katıldı.

Tokat

Tokat Gaziosmanapaşa Üniversitesinde (TOGÜ) İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören gerçekleştirildi.

Taşlıçiftlik kampüsündeki konferans salonunda düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsine Börekçi, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

Sunumunda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nı yazma süreci anlatan Börekçi, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kusursuz olarak biçimlendirirken bir vatandaş kimliği tasarladığını da kaydetti.