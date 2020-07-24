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ÇORUM Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor

Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyorÇORUM'un Alaca ilçesinde esnaflık yapan Mesut Turan'ın (39) kardeşi Ömer Turan (23), 10 yıl önce kanserden yaşamını yitirdi.

24.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:26

Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor

ÇORUM'un Alaca ilçesinde esnaflık yapan Mesut Turan'ın (39) kardeşi Ömer Turan (23), 10 yıl önce kanserden yaşamını yitirdi. Turan, kardeşinin anısını yaşatmak için her ölüm yıl dönümünde, hasat sonrası tarlasına traktöre taktığı pullukla 'Ömer' yazıyor.

Alaca'daki sanayi sitesi esnafından, 2 çocuk babası Mesut Turan'ın kardeşi Ömer Turan, 2010 yılında, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Mesut Turan, anısını yaşatmaya çalışıyor. Turan, kardeşinin her ölüm yıl dönümünde, buğday hasadı sonrasında tarlasına traktöre taktığı pullukla 'Ömer' yazıyor. Tepe yamacında bulunan tarladaki devasa 'Ömer' yazısını görenler, şaşırıyor. Tarlaya gelenler, 'Ömer' isminin hikayesini öğreniyor ve fotoğraf çekiyor.

'ÖMRÜM OLDUKÇA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Kardeşinin hatırasını yaşatmak için her yıl ölüm yıl dönümünde ismini hasat yaptığı tarlaya yazdığını söyleyen Turan, "Kardeşim hayatını kaybetmeden önce tarla ve bahçe işleriyle kendisi ilgilenirdi. O öldükten sonra bu işleri ben yapmaya başladım. Şimdi ektiğimiz tarlalarda hep onun emeği vardı buralarda onun hatıraları var. Bende her yıl buğday hasadı yaptıktan sonra tarlamıza kardeşimin adını yazarak hatırasını yaşatmaya çalışıyorum. Ömrüm oldukça kardeşimin ismini tarlaya yazmaya devam edeceğim" dedi.

YAZIYI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Turan, tarlaya traktörle isim yazmanın çok fazla vaktini almadığını belirterek, "Kardeşim çok gençti. Yokluğunu hala hissediyoruz, çok üzgünüz. İsmini yaşatmaya çalışıyorum. 5- 6 dakikada kardeşimin ismini tarlaya yazabiliyorum. Tabi tepedeki tarladaki devasa 'Ömer' yazısını görenler şaşırıyorlar. Tarlamızın yanından hemen şehirlerarası bir yol geçiyor. Yoldan geçen sürücülerden yazıyı görüp duran ve fotoğraf çekenler bile oluyor. Ölen kardeşim için ismi yazdığımı öğrenenler tabi üzülüyorlar. Onlar kardeşim için bir dua etseler bile benim için yeterli" diye konuştu.

ÇORUM Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor

Kaynak: DHA

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