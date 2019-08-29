Çorum kayıp yaşlı adam uçurumda bulundu

29.08.2019 11:35

Kayıp yaşlı adam uçurumda bulundu

Çorum'?da dün kaybolan Yusuf Korkmaz (86), Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince, yaralanıp mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde Yusuf Korkmaz, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Korkmaz'dan haber alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yaşlı adam, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda uçurumda bulundu. Düştüğü uçurumda yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Yusuf Korkmaz, ekipler tarafından uçurumdan çıkarılarak ambulansa taşındı. İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA