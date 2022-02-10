Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Haberler
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Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

AA, İbrahim Efe - Güncel
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Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çorum'da yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.

Kargı ilçesinde yaklaşık 1600 rakımda bulunan araziye balyalar halinde saman ve buğday götürülerek yemleme çalışması yapıldı.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede kızıl geyik, karaca, tavşan ve yaban domuzu gibi birçok türün yaşadığını belirtti.

Karla kaplı bölgede yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Gözler, belirledikleri noktalara 500 kilogram civarında yem bıraktıklarını, çalışmalarının süreceğini aktardı.

Yemleme çalışmasına, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakçı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun da katıldı.

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

AA / İbrahim Efe - Güncel

Hisarcık, Buğday, Kargı, Çorum, Güncel, Haberler

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