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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun yolu uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araç, kaçış esnasında uygulama noktasında bulunan ağır vasıta araçlara çarptı. Çarpışma sonucunda hareket kabiliyetini kaybeden araçta bulunan 3 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar ve araçta yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 2 bin 67 adet sentetik ecza, 56 gram sentetik kannobinoid, maddesi ve 2,88 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinde yer alan, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

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