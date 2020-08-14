Çorum'da şüpheli valizden kıyafet çıktı ÇORUM'da, otobüs durağı yakınındaki şüpheli valizden iç çamaşırı ve kıyafet çıktı.

ÇORUM'da, otobüs durağı yakınındaki şüpheli valizden iç çamaşırı ve kıyafet çıktı.

Gazi Caddesi'nde otobüs durağı önüne bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Çevre güvenliğini alan polis, daha sonra durumu bomba uzmanlarına bildirdi. Bomba uzmanlarının incelemesinde, valiz ve içindeki poşetlerde kadın ve erkek giysileri olduğu belirlendi.?Valiz ve içindekiler, polis ekipleri tarafından alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: DHA