Çorum'da mühendis adaylarına sanayide uygulamalı eğitim imkanı sunuluyor

Çorum Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören mühendis adayları, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirilen proje kapsamında, eğitimlerinin son yarı yılında kentteki sanayi kuruluşlarında çalışıyor.

Çorum Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören mühendis adayları, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirilen proje kapsamında, eğitimlerinin son yarı yılında kentteki sanayi kuruluşlarında çalışıyor.

Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çorum Organize Sanayi İşadamları Derneği (ÇOSİAD) arasında imzalanan üniversite-sanayi iş birliği protokolü ile "Uygulamalı Mühendislik Eğitimi" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören ve 7 akademik yarı yılı başarıyla tamamlayan 9 öğrenci, son yarı yılda kentteki çeşitli sanayi kuruluşlarında aday mühendis olarak çalışmaya başladı.

Öğrenciler, yaklaşık 4 ay süren uygulamalı eğitimle, iş başvurularında aranan iş yeri tecrübesini edinmiş oldu.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıp fakültelerindeki uygulamalı eğitimi mühendislik fakültesine uyarladıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitimle mühendislik adaylarının saha tecrübesi edindiğini vurgulayan Kılıçarslan, "Bu eğitim modeli, aslında tıp fakültelerindeki uygulamalı eğitimin mühendislik fakültelerindeki karşılığıdır. Bu sayede öğrencilerimiz, fakültede teorik olarak edindikleri mesleki bilgi ve birikimi sahada uygulama fırsatı bulmaktadır. Dört ay sahada çalışma deneyimine kavuşacak bu öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin aynı bölümünden mezun olanlara göre iş bulmaları açısından daha avantajlı olacak." diye konuştu.

Kılıçarslan, Türk sanayisinin teorik bilginin yanı sıra uygulama yönü güçlü mühendislere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu donanımda mühendis yetiştirmeye çalışıyoruz. Uygulama yönü güçlü mezunlarımızın ülkemize, sanayi alanında önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

"Bizler için büyük şans"

Çorum OSB'de uygulamalı mühendislik eğitimi gören 4. sınıf öğrencisi Sena Öztürk de mezuniyet öncesinde alanıyla ilgili önemli bir işletmede pratik yapma imkanı elde etmenin kendisi için büyük şans olduğunu vurguladı.

Fabrikada üretim planlama departmanında görevlendirildiğini anlatan Öztürk, "Üretim planlamanın ve iş takibinin nasıl yapıldığını çok daha iyi öğrendim. Bu eğitim modelinin uygulanmasının bizler için çok büyük şans olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Feride Nehir ise teorik dersleri pratiğe dökme fırsatı bulduğunu belirterek, "Burada kalite departmanındayım. Isı transferi ve termodinamik alanında, özellikle malzeme bilgisi konusunda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan