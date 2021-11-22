Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor - Haberler
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Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

2018 yılında Çorum'da meydana gelen ve gündeme damga gibi vuran "Mezarlıkta ağlayan kız" olayının ardından bu sefer de "Mezarlıktan gelen çığlık sesleri" gündem oldu. Bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda duyulan çığlık seslerinin ölülere ait olduğu iddia edildi. Söz konusu video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

Türkiye 2018 yılında Çorum'da meydana gelen "Mezarlıkta ağlayan gizemli kız" olayını çok konuşmuştu. O dönem mahallelinin günlerce nöbet tutması ve polisin devreye girmesiyle birlikte tespit edilen kızın psikolojisinin bozuk olduğu belirlenmişti. Gündeme damga vuran bu olaydan yıllar sonra bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü dikkat çekti.

MEZARLIKTAN ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ

Söz konusu videoda, mezarlık tarafından sesler geldiği duyuluyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde daha da yoğun şekilde duyulmaya başlayan seslerin gizemi henüz çözülmüş değil. Ancak videoyu izleyen bazı vatandaşlar, seslerin ölülerden geldiğini iddia etti.

GERÇEKÇİ BULMAYAN DA VAR

Söz konusu videoyu gerçekçi bulan insanlar kadar gerçekçi bulmayan insanlar da var. Bazıları bunun bir efekt olduğunu savunsa da efekt gibi durmadığını iddia edenler de bulunuyor.

Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyorÇorum'da mezarlıkta ağlayan kız, yoğun uğraşlar sonucunda tespit edilmişti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
hkt:Kedidir o kedidir
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