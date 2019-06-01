Çorum'da köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir köy muhtarı uğradı silahlı saldırı sonucu öldü.

İlçeye bağlı Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'a (63), evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Akay, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Akay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA