ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM 'un Oğuzlar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı.

ÇORUM 'un Oğuzlar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. Yangın nedeniyle 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Tekkeşinler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Mehmet Düvenci'ye ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. O sırada evde bulunanlar hemen kendisini dışarı attı. Köylüler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yanda bulunun Mehmet Düvenci'nin kuzeni Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. O sırada dışarda olan ve evinin yandığını gören Mehmet Düvenci'nin eşi Hamin Düvenci, çığlık atıp yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ
ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ
ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ
ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Vana kırıldı, Aksaray metro istasyonu böyle sular altında kaldı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Umut Meraş Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:37:21. #1.14#

title