ÇORUM'DA EVİ YANAN KADIN ÇIĞLIK ATIP, YARDIM İSTEDİ

ÇORUM 'un Oğuzlar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı.

ÇORUM 'un Oğuzlar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyüp Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. Yangın nedeniyle 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Tekkeşinler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Mehmet Düvenci'ye ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. O sırada evde bulunanlar hemen kendisini dışarı attı. Köylüler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yanda bulunun Mehmet Düvenci'nin kuzeni Dursun Düvenci'nin evine de sıçradı. O sırada dışarda olan ve evinin yandığını gören Mehmet Düvenci'nin eşi Hamin Düvenci, çığlık atıp yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı