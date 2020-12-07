Çorum'da çalılıklardan arındırılan meradan yılda 230 ton ot elde edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da çalılıklardan arındırılan meradan yılda 230 ton ot elde edilecek

07.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:58
Çorum'da çalılıklardan arındırılan meradan yılda 230 ton ot elde edilecek

Çorum'un Osmancık ilçesinde mera vasfını kaybetmesinden dolayı yılda sağlanan ot miktarı 5-6 tona kadar düşen 363 dekar alandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Mera Islahı Projesi" sayesinde yılda yaklaşık 230 ton ot verimi elde edilmesi hedefleniyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde mera vasfını kaybetmesinden dolayı yılda sağlanan ot miktarı 5-6 tona kadar düşen 363 dekar alandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Mera Islahı Projesi" sayesinde yılda yaklaşık 230 ton ot verimi elde edilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 1000 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu Osmancık ilçesine bağlı Güvercinlik köyünde vatandaşların talebi üzerine 363 dekarlık alanda Mera Islah Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında mera vasfını yitirmiş alanın çalı ve zararlı otlardan arındırılması için çalışma başlatıldı. İş makinelerince büyük bölümü çalılıklardan kurtarılan merada 300 civarında ağaç hem meyvesi hem de hayvanların gölgesinden istifade etmesi için korundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalılıkların temizlenmesi çalışmaları devam eden merada incelemede bulundu.

Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere, merada arazi düzenlemesinin ardından iki yıl Macar fiği tohumu ekileceğini, daha sonra ise "altı karışım" şeklinde mera ve çayır bitkisi ekileceğini söyledi.

Proje kapsamında gelecek yıllarda alanda bakım çalışmalarının devam edeceğini belirten Çiftçi, "Merada ot veriminin artışı için gerekli tedbirler alınacak. İnşallah projenin başarıya ulaşmasını arzu ediyorum. Projenin başarılı olması halinde geçmişte yılda 5-6 ton ot verimi elde edilen alandan yaklaşık 230 ton ot elde edilecek. Bu artış bölgede hayvancılığın gelişmesi açısından önemli." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da proje kapsamında alanın 455 bin lira bedel karşılığında temizlenmesini sağladıklarını bildirdi.

Meranın etrafının tel örgüyle çevrilmesi ve hayvanlara sulaklar yapılması için ikinci bir proje hazırlanacağını belirten Sarı, projenin bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine fayda sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

İlgili Haberler

Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Esenyurt'ta 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar 'Faraşin' adıyla markalaşacak
Terörden arındırılan yaylalarda üretilen ballar "Faraşin" adıyla markalaşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Cemal Hünal Gökhan Alkan
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da çalılıklardan arındırılan meradan yılda 230 ton ot elde edilecek - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:59:07. #1.14#
title