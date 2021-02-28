Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı
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Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

28.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:45

Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı Okuldaki test uygulanan 6 öğrencinin aileleri de gözetim altına alındı Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi.

Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

Okuldaki test uygulanan 6 öğrencinin aileleri de gözetim altına alındı

ÇORUM - Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki 6 öğrenciye test uygulanırken ailelerinin de gözetim altına alındığı öğrenildi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı.

İlçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan korona virüs tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz"

Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı
Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı
Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı
Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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