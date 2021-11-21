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Çorum'da aile hekimi korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da aile hekimi korona virüsten hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde görev yapan bir aile hekimi korona virüsten hayatını kaybetti.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde görev yapan bir aile hekimi korona virüsten hayatını kaybetti.

Osmancık ilçesinde 1 Nolu Sağlık Ocağında aile hekimi olarak görev yapan Dr. Şerafettin Boyacı ve İyi Parti Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Boyacı korona virüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki kardeşten Mustafa Boyacı tedavi sonrası korona virüsü yenerek taburcu edilirken, ağabeyi Şerafettin Boyacı'nın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Dr. Şerafettin Boyacı, tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dr. Şerafettin Boyacı'nın vefatı tüm ilçeyi ve sağlık çalışanlarını yasa boğdu. - ÇORUM

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