Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor 2-2
STAT: Dr.Turhan KılıçcıoğluHAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Şener İnan (xx), Ünal Doğru (xx)ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Yakup (xxx), Doğukan (xxx), Akın (xx) (Dk. 83 Erhan), Abdullah (xx), Emre (xx), Mert (x) Dk.57 Enes x), Taner (xx) (Dk.
STAT: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Şener İnan (xx), Ünal Doğru (xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Yakup (xxx), Doğukan (xxx), Akın (xx) (Dk. 83 Erhan), Abdullah (xx), Emre (xx), Mert (x) Dk.57 Enes x), Taner (xx) (Dk. 57 Muhammet xx), Doğan Can (xxx), Abuzer (xxx), Yasin (x)
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (x)- Metin Aydın (x) (Dk. 74 Faruk x), Metin İlhan (x), Caner (x) Dk.82 Mehmet), Mustafa Serkan (xxx) (Dk. 76 Ömer Halis x), Ali (xxx), Anıl (xx), Celal (x), Serkan (xxx), Ferdi (x), Oğuzhan (xx)
GOLLER: Dk.29 Serkan, Dk.90+5 Ali (Adliyespor), Dk. 38 ve 77 Doğan Can (Çorum Belediyespor)
SARI KARTLAR: Metin İlhan, Celal, Anıl, Faruk (Adliyespor), Yakup, Akın (Çorum Belediyespor)
ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta Çorum Belediyesqor, sahasında Ankara Adliyespor'la 2-2 barebere kaldı.
13'ncü dakikada sağdan topla buluşan Doğan Can'ın şutunu Onurcan kurtardı.
29'ncu dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Ali'nin şutu kaleci Sercan'dan döndü, topla buluşan Serkan'ın topu ağlara buluştu: 0-1
38'nci dakika da ceza sahasına gelen topla buluşan Doğan Can'un vuruşunda top ağlara buluştu: 1-1.
77'nci dakika da ceza sahsında topla buluşan Doğan Can'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1
85'nci dakikada köşe vuruşundan gelen topa sert şekilde vuran Faruk'un şutu az farkla auta çıktı.
90+5'nci dakika da Ali'nin ceza sahasın dışından vurduğu sert şut ağlarla buluştu. 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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