Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır
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Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve ihanetin karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin unutulmaması ve ihanetin karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesince Kültürpark'ta 1740 metrekare alana inşa edilen, darbe girişiminin ikinci yılında ziyarete açılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi gerek kentteki vatandaşlardan gerekse il dışından gelenler tarafından ilgi görüyor.

Darbe girişiminin bastırılması sırasında şehit olan reklamcı Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yanı sıra Çorumlu Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan ile şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bal mumu heykelleri, kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin o geceye ait karelerinin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer alıyor.

Müzenin sinema salonunda ise ziyaretçilere ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgesel izletiliyor.

Terör şehitlerinin eşyalarının da sergilendiği 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları tamamlandı.

Bahçesinde çevre düzenlemesi yapılan müzenin vitrinleri de yenilendi. Temizlik çalışmaları da tamamlanan müze, darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinliklere hazır hale getirildi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AA muhabirine, darbe girişiminde şehitlik makamına ulaşan 251 kişiden 12'sinin Çorumlu olduğunu söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarını canlı tutmak ve ihanet gecesinde yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla müze kurduklarını anlatan Candan, müzenin özellikle gençlerden ilgi gördüğünü vurguladı.

Candan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ziyaret edilecek müzenin çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirterek, "Hem çevre düzenlemesi hem iç dizaynı, bakım ve onarımıyla gezilmeye hazır durumda. Hem 15 Temmuz'da şehit olan hemşehrilerimizi hem de gecenin kahramanı Ömer Halisdemir'i burada balmumu heykelleriyle görmek mümkün. İstiyoruz ki 15 Temmuz unutulmasın, o gece verilen destansı mücadele unutulmasın. Çorum Belediyesi olarak hemşehrilerimizi 15 Temmuz Müzesi'ne bekliyoruz." dedi.

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır
Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır
Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır
Çorum 15 Temmuz Şehitleri Müzesi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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