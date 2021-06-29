CoronaVac aşısının 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi
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CoronaVac aşısının 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi

CoronaVac aşısının 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi
Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık - Haberler | Güncel

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen CoronaVac aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi.

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen CoronaVac aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi.

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Zanhuang ilçesinde 3-17 yaş arası sağlıklı çocuk ve ergenlerde CoronaVac'ın faz 1 ve faz 2 klinik deneylerinin sonuçları paylaşıldı.

Çalışmanın 31 Ekim-2 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 1 aşamasında 72, 12-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 2 aşamasında da 480 katılımcı yer aldı.

Katılımcılara 28 gün arayla 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz aşı yapıldı. Bir grup katılımcı da kontrol grubu olarak gözlendi.

Çalışmanın sonucunda, aşının her iki dozunun da uygulandığı çocuk ve ergenlerin yüzde 96'dan fazlasında antikor oluşumu gözlendi.

Aşılama sonrası kaydedilen çoğu hafif ve orta şiddetli yan etkilerden en çok görülenin enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 13) olduğu bildirildi.

Antikor oluşum oranı yüksek

Faz 1 çalışmalarında katılımcılardan 69'una, faz 2 çalışmalarında katılımcılardan 467'sine aşının ikinci dozu uygulandı.

Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi.

Faz 2 çalışmasında, 1,5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96,8; 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi.

Çalışmada, Kovid-19'a karşı CoronaVac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için "güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturduğu" kaydedildi.

Artan yaşla birlikte bağışıklık tepkisi azalıyor

Araştırmacılar, çocuklar ve ergenler arasındaki bağışıklık tepkilerinin 18-59 yaşlarındaki yetişkinler ile 60 yaş ve üzerindeki yaşlılardan daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarına göre, 3-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için aşının iki kez 3 mikrogram doz halinde uygulanması önerisinde bulundu.

Sinovac, aşının "etkili ve güvenli" olduğunu bildirmişti

Sinovac firması, martta, CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirmişti.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng, yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetmişti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak Kıdık

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