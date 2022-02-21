Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi - Haberler
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Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi

Çorlu Kaymakamlığı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği organizasyonu ile Çorlu'da ikamet eden 25 çocuk Fenerbahçe ile Hatayspor takımları arasında oynan Süper Lig müsabakasını tribünden izledi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Kaymakamlığı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği organizasyonu ile Çorlu'da ikamet eden 25 çocuk Fenerbahçe ile Hatayspor takımları arasında oynan Süper Lig müsabakasını tribünden izledi.

Toplum destekli polislik kapsamında 25 çocuk Fenerbahçe - Hatayspor maçını Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izledi diyen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı benzer organizasyonların daha önce de yapıldığını bundan sonra da gerçekleştirileceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi

Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi

Çorlulu çocuklar Fenerbahçe Hatayspor maçını tribünden izledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Fenerbahçe, Hatayspor, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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