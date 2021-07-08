Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir?

Çorlu'da meydana gelen kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz kimdir? Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir? Detaylar haberimizde.

Hafta içi her gün yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu Mısra Öz kimdir? Çorlu tren kazası nedir? Çorlu tren kazası detayları!

ÇORLU TREN KAZASI NEDİR?

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmiş olan tren kazasıdır. Kaza esnasında Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrilmiştir. Kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştır.

FOX KONUĞU MISRA KİMDİR?

8 Temmuz 2018 tarihinde meydana Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz, bugün yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu. Mahkemenin devam ettiğini ve bu süreci nasıl anlattığını dile getirdi.