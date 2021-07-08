Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir?

Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Çorlu'da meydana gelen kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz kimdir? Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir? Detaylar haberimizde.

Hafta içi her gün yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu Mısra Öz kimdir? Çorlu tren kazası nedir? Çorlu tren kazası detayları!

ÇORLU TREN KAZASI NEDİR?

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmiş olan tren kazasıdır. Kaza esnasında Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu 5 vagon devrilmiştir. Kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştır.

FOX KONUĞU MISRA KİMDİR?

8 Temmuz 2018 tarihinde meydana Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz, bugün yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu. Mahkemenin devam ettiğini ve bu süreci nasıl anlattığını dile getirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Selin Şekerci Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Balotelli Arda Turan Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorlu tren kazası nedir? FOX konuğu Mısra Öz kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:13:27. #1.16#

title