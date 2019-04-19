Çorlu Tren Katliamı Aileleri' Çorlu Adliyesi Önünde Adalet Nöbetinde
Çorlu'da Temmuz ayında yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları Çorlu Adliyesi önünde adalet nöbetine başladı
Temmuz ayında yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybedenler Çorlu Adliyesi önünde adalet talebiyle nöbete başladı.
Yakınları kazada yaşamını yitirenler sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesine tepki gösteriyor. Sosyal medya üzerinden adalet arayışlarına destek çağrısı yapan aileler, bugün itibariyle başladıkları nöbeti hafta içi her gün saat 10 ila 12 arası devam ettirecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com