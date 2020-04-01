Çorlu Sinoplular Derneği'nden yardım kampanyası
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Yusuf Gümüş, Gümüş, Çorlu, Güncel

Çorlu Sinoplular Derneği'nden yardım kampanyası

Çorlu Sinoplular Derneği korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:07
Çorlu Sinoplular Derneği'nden yardım kampanyası

Çorlu Sinoplular Derneği korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk olarak 500 koli gıda malzemesi dernek üyelerince evlere tek tek ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen kampanya ve yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Sinoplular Derneği Başkanı Yusuf Gümüş, "Küresel arenada tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 korona virüs sebebiyle derneğimiz yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda çevremizde bulunan ve şu zor şartlarda evinden dışarı çıkamayan yaşlılarımız başta olmak üzere işsiz kalan kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahibi mağdur kimsesizler için başlatmış olduğu "Bir İyilik de Sen Yap" yardım kampanyamız doğrultusunda çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Gümüş, "Bu amaçla yardım kolisinin içinde temel ihtiyaç malzemeleri yanında korona virüs salgınından korunmak için dezenfekte ve koruyucu maske bulundurarak vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzun hissiyatına varmaları için bağışçılarımızın katkılarıyla oluşturduğumuz fonla onlara destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu

İlk anda 500 koli malzeme hazırladıklarını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını da aktaran Gümüş, "Bu süreçte bizlerin yanında olan tüm bağışçılarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Aynı zamanda dernek iletişim hattını arayarak bağışta bulunmak isteyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza kapımız her daim açıktır, Dernek bağış makbuzu karşılığında bağışlarınız alınmaktadır. Dağıtımlarımızda bire bir imza karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Bizler Çorlu Sinoplular Derneği olarak şu süreçte hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahiplerinin birleştiği adeta buluşma noktası gibi hizmetlerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Evde kal çağrısını yineleyen Çorlu Sinoplular Derneği Başkanı Yusuf Gümüş, "Evde kal Sağlıklı Kal anlayışıyla tüm ihtiyaç sahiplerine bir telefon açarak ulaşmaları durumunda dernek görevlilerimiz anında iletişime geçerek yardımda bulunuyorlar. Gerekli olduğu zaman ekmek İlaç gibi ihtiyaçlarını tedarik ederek evlerine gönüllü olarak teslimatını yapıyoruz. Tüm Çorlu'da bulunan tüm vatandaşlarımıza evlerinde kalmalarını ve dernek iletişim hattımızı ihtiyaç olduğunda gece gündüz aramalarını bir kez daha anımsatıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu virüsün hem ülkemizden hem de tüm dünyadan temizlenip gitmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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