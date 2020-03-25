Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor
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Tekirdağ, Çorlu

Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor

Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor Tekirdağ'ın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Çorlu ilçesi sınırları içerisinde kalan ve köyden mahalleye dönüştürülen yerler belgesel haline getiriliyor ve köy kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor.

25.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:53
Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor

Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Çorlu ilçesi sınırları içerisinde kalan ve köyden mahalleye dönüştürülen yerler belgesel haline getiriliyor ve köy kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Bu kapsamda ilk olarak Çorlu ilçesinin Sarılar köyünde çekimler yapılarak belgesel haline getirildi. Yönetmenliğini Kamil Bilici'nin yapımcılığını Burak Üntürk'ün üstlendiği Bizim Köyümüz Satılar Belgeseli gösterime sunuldu.

Belgeselin Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen gösterimine katılan ve bunu düşünen herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum diyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Son zamanlarda bizim köylerimizde çok güzel işler olmaya başladı. Bir araya geldiğimiz, bir birimizi hatırladığımız beraber vakit geçirdiğimiz işler oluyor. Sarılar köyümüz biraz da işin içine teknoloji eklemiş. Tabii biz bu belgesellerimize devam edelim, köylerimizin hikayelerini hep beraber dinleyelim. O büyüklerimiz yokluklar içerisinde gene de ne kadar mutlular, gene de çocuklarını düşünüyorlar, hepsi sağ olsunlar var olsunlar. Onları bizlere hatırlattığınız için projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha önce Silivri'ye Canım Kurban ve Yankı belgesellerine imza attıklarını anımsatan projenin yapımcısı Burak Üntürk de Bizim Köyümüz Sarılar projesine Çorlu'nun diğer köyleri ile devam etmek istediklerini kaydetti.

Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor

Kaynak: İHA

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Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor

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