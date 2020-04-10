Çorlu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 4 kişiye ceza Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı.

Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı. Çorlu'da polis ekipleri, kentteki sokak, cadde ve meydanlarda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, alınan tedbirlere uymayan 20 yaş altındaki 4 kişiyi İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürerek adli ve idari para cezası uyguladı. Ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Kaynak: AA