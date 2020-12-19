Çorlu'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Çorlu'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

19.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:14
Çorlu'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Çorlu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çorlu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Reşadiye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'taki bir sitede yalnız yaşayan Ahmet Öztürk'ten haber alamayan yakınları, kontrol için eve girdi.

Evde Öztürk'ü hareketsiz bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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