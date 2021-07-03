Çorlu Avcılar Derneği'nin genel kurulu yapıldı
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Çorlu Avcılar Derneği'nin genel kurulu yapıldı

Çorlu Avcılar Derneği'nin genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar Derneği'nde başkanlığa mevcut başkan Mert Yılmaz yeniden seçildi.

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar Derneği'nde başkanlığa mevcut başkan Mert Yılmaz yeniden seçildi.

1954 yılından bu yana Çorlu'da aktif faaliyet gösteren, bölgenin en eski derneklerinden Çorlu Avcılar Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Dernek lokalinde yapılan genel kurulda, mevcut başkan Mert Yılmaz'ın dışında bir liste çıkartan olmadı.

Genel kurulda Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kendisi ve ekibini bir dönem daha göreve getirildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Birçok yenilik ve etkinlik yaptık, bazılarını da pandemi kuralları gereği ertelemek zorunda kaldık. Yeni dönemde bizleri bir kez daha göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

682 üyelerinin bulunduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönem çok güzel bir atış poligonu yaptık. Avcı ve av sporu ile ilgilenen bölge halkına hizmet eden bu poligon, herkes tarafından beğeni ile karşılandı. Ayrıca, doğal hayat müzesi çalışmamız son aşamaya geldi çok kısa bir süre sonra onu da hayata geçireceğiz. Bunları yaparken bizlere destek olan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve ekibine teşekkür ediyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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