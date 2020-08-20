"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
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"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, çöp konteynerine "Türk bayrağı atıldı" diye videosunu çektirip basınla paylaşan kişinin, eylemi kendisinin yaptığının tespit edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

20.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:42

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, çöp konteynerine "Türk bayrağı atıldı" diye videosunu çektirip basınla paylaşan kişinin, eylemi kendisinin yaptığının tespit edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, A.Y'nin kendisini çektirdiği ve yerel bir gazetenin yazı işleri müdürü M.Ş. ile paylaştığı görüntüde, Altınözü Devlet Hastanesi önündeki çöp konteynerine "Şanlı Türk bayrağının atıldığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Görüntünün, M.Ş. tarafından haber yapılıp sosyal medyada paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altınözü Devlet Hastanesinin güvenlik kamerası kayıtlarının kolluk kuvvetlerimiz tarafından incelenmesi neticesinde, şanlı Türk bayrağımızı çöpe atan ve videoyu çeken kişinin A.Y. olduğu, bayrak üzerinden provokasyon yaptığı, gazeteci M.Ş'nin olayın doğruluğunu araştırmadan provokasyon eylemine müdahil olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili sorumlular hakkında Türk Bayrağı Kanuna Muhalefetten adli işlem başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ERDİ: Copun orada idam edip cope atip gecin.
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