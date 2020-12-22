Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
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Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü

22.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:26

Çanakkale'de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı.

Çanakkale'de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce süpermarketin hemen arkasında bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan erkek bebek bırakıldı. Bir süre sonra çöp toplayan bir kadın, konteynırdan bebek sesi geldiğini duyunca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - ÇANAKKALE

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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