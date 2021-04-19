Çöp konteynırı yandı, muhtar sitem etti

Bucak'ta çöp konteynırında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Bucak'ta çöp konteynırında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken mahalle muhtarı vatandaşlara sitem etti.

Bucak Fatih Mahallesinde vatandaşların çöplerini belediye çöp konteynırları içinde yakmasıyla dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan, önce itfaiyeye haber verdi ardından evden getirdiği iki bidon su ile yangını kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Konteynırdan yükselen alevler sonrasında olay yerine gelen Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan ise şahsi sosyal medya hesabından vatandaşa "Milli servettir biraz daha dikkatli kullanalım ateşli ve yanıcı maddeleri soğuttukdan sonra konteynıra koyalım" diyerek sitem etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı