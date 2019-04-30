Çöp Dökmenin Yasak Olduğu Sahilden Yarım Ton Çöp Topladılar

SAMSUN'da birkaç farklı çevre derneğinden gönüllüler Tekkeköy sahilinde bir araya gelerek çöp topladı. Çöp ve moloz dökmenin yasak olduğu sahildeki 100 metrekarelik alandan ise yarım ton atık toplanması çevreye karşı duyarsızlığı ortaya çıkardı.

Deniztemiz Derneği/TURMEPA ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deniz Elçileri Topluluğu gönüllüleri, kentte Tekkeköy'deki Organize Sanayi Sitesi sahilinde bir araya gelerek çöp topladı. Yaklaşık 25 gönüllünün katıldığı kıyı temizliğinde 100 metrelik alanda yarım ton ayrıştırılabilir atık toplandı. Temizliğin ardından gönüllüler, çöpün başında dans etti. Toplanan atıklar ise Tekkeköy Belediyesi'ne ait araca konuldu.

'ÇOK FAZLA SANAYİ ATIĞI İLE KARŞILAŞTIK'

TURMEPA Samsun Şubesi Eğitim Proje Koordinatörü Damla Balçık, kıyı temizliğinin önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve mavi bir dünya bırakmak için 25 yıldır varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün burada TURMEPA gönüllüleri ve OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu gönüllüleri ile birlikte bir kıyı temizliği gerçekleştirdik. Tekkeköy sahilinde sanayinin bulunduğu bir mevkideyiz. O yüzden çok fazla sanayi atığı ile karşılaştık. Biz, ilerleyen zamanlarda halkın katılımı ile bunu bir seriye dönüştürmek ve Samsun sahilini bir uçtan öbür uca temizlemek istiyoruz" dedi.

'TÜM TÜRKİYE'DE BU MANZARA VAR'

Deniz Elçileri gönüllüsü Sinan Güngör ise, "25 genç ile birlikte sahili temizlemeye geldik. Hiçbir maddi beklentimiz olmadan bu sahili güzelce temizledik. Bu manzara sadece buraya ait değil. Tüm Türkiye'de buna benzeyen bir manzara var" diyerek herkesi kıyı temizliği yapmaya davet etti.

- Samsun

Kaynak: DHA