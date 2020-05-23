Çöp döken gence saldırdı denilerek suçlanan bekçiler aklandı
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Çöp döken gence saldırdı denilerek suçlanan bekçiler aklandı

Çöp döken gence bekçiler saldırdı denen olayda, asıl saldırının bekçilere yapıldığı anlaşıldı.

Çöp döken gence saldırdı denilerek suçlanan bekçiler aklandı
23.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:54

Çöp döken gence bekçiler saldırdı denen olayda, asıl saldırının bekçilere yapıldığı anlaşıldı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün Twitter hesabından Ankara Etimesgut'ta çöp döken bir gencin bekçilerin saldırısına uğradığı yönündeki paylaşımının yalan olduğu ortaya çıktı. Saldırının aslında aile fertleri tarafından bekçilere yapıldığı anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar gününde Ankara Etimesgut İstasyon mahallesinde yaşandı. Yaya devriye olarak görevli bulunan Çarşı ve Mahalle bekçileri, sokakta gördükleri bir gence ikametine gitmesi konusunda ikaz etti. Bekçilerin tüm uyarısına rağmen S.K. isimli genç ısrarla ikametine gitmemekte direndi. Bunun üzerine kimliğini isteyen bekçilere, şahsın kimliğini vermemesi üzerine, bekçiler gence uyarıda bulunarak idari işlem yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

İşin aslı İYİ Parti İl Başkanının iddiası gibi değilmiş

Kimliğini vermeyen gencin ikamette bulunan anne, baba, ve kardeşi de olayın olduğu yere gelerek görevini yapmaya çalışan bekçilere fiziki saldırının yanı sıra ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

Bekçilerin kendilerine fiziki saldırıda bulunan şahıstan kurtulmak için kademeli olarak gaz sıkmak suretiyle şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, bu esnada olay mahalline yardımcı ekiplerin geldiği öğrenildi.

İyi Parti İl Başkanın iddiasının aksine olay yerine sonradan evden inen 13 yaşındaki oğullarının olaydan etkilenmemesi için polis ekiplerince oradan uzaklaştırıldığı ancak ailenin çocuğu bırakacak yeri olmadığı kendileriyle polis merkezine geldiği belirlendi. Bekçilere zorluk çıkaran gencin anne, baba ve 13 yaşındaki kardeşi polis merkezinden ayrılırken, bekçilere saldırıda bulunan S.K. ve diğer kardeş adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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