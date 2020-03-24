Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı - Haber
Xbox One, Marshall, Teknoloji

Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı

505 Games ve Remedy Entertainment, Control oyununun çıkışı öncesinde yaptıkları duyuru ile The Foundation ve AWE adı altında iki genişletme paketinin yayınlanacağını söylemişti.

24.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:34
Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı

505 Games ve Remedy Entertainment, Control oyununun çıkışı öncesinde yaptıkları duyuru ile The Foundation ve AWE adı altında iki genişletme paketinin yayınlanacağını söylemişti. Bu genişletme paketlerinden ilki olacak The Foundation, önümüzdeki Perşembe günü PC (Epic Games Store) ve PlayStation 4 için yayınlanacak.

Geri sayım devam ederken 505 Games ve Remedy Entertainment, aynı gün yayınlanacak olan sıradaki Control güncellemesinin tanıtımını da yaptılar.

The Foundation, ana senaryonun akabinde geçecek. Erişim sağlamak için ise öncelikle oyunu bitirmiş olmanız gerekiyor. Remedy Entertainment tarafından verilen detaylar doğrultusunda Foundation isimli bölgede geçecek olan hikayede, Monolith adı verilen gizemli bir yapının hasar aldığını ve Astral Plane sızıntısına neden olduğunu öğrenmiştik. Jesse Faden olarak bir yandan bu sızıntıyı durdurmanız, bir yandan da Operasyonlar Müdürü Helen Marshall'ı bulmanız gerekecek.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Mart ayı güncellemesi fragmanında, Control oyununa eklenecek olan yeniliklerden birkaçı tanıtılıyor. Mesela Shield yeteneği için yapabileceğiniz Shield Rush geliştirmesi sayesinde, koruma kalkanını kullanırken ileriye doğru atılarak düşman(lar)ınıza etkili saldırılar yapabileceksiniz. Bunun dışında haritanın okunabilirliği geliştirilecek, RTX ekran kartı kullanıcıları için NVIDIA DLSS 2.0 desteği sunulacak ve revizyondan geçirilmiş yetenek ağacı ve yetenek puanlarının dağılımını yeniden yapabilme seçeneği gibi yenilikler olacak.

Bahsi geçen güncelleme Mart ayı içerisinde bütün platformlar için yayınlanacak olsa da, Xbox One kullanıcılarının The Foundation genişletme paketi için 25 Haziran 2020 tarihini beklemeleri gerekecek.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haber
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş! Haber
Yaşlı nüfusun en fazla olduğu kentimizde sokaklar bomboş!
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Ender Saraç Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Falcao Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Control'un Mart Ayı Güncellemesiyle İlgili Fragman Yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 12:44:42. #1.14#
title