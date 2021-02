Contra Gittin Gideli sözleri ft. Timu322 | Contra şarkıları

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni şarkısını Timu322 ortaklığı ile piyasaya sürdü. Yaptığı düetlerle ve birbirinden farklı parçalarıyla her zaman beğenileri toplayan bir isim olan Contra son zamanlarda çıkardığı şarkılarla tarzını genişletiyor. Bu kapsamda Contra ft. Timu322 Gittin Gideli sözlerini sizler için derledik.

CONTRA GİTTİN GİDELİ SÖZLERİ FT. TİMU322

aşk olsun, ben de hala yaşıyorum

dünü de günü de kaybetmek hazin sonum

düz yol olsa da önüm arkam sağım solum

gittin gideli seni göklerde arıyorum

verse 1 (Contra)

bu bi eylül yağmuru yazların üzerine

düştüm yer yüzeyine esti boran

üşüdüğümü görme diye çok karakter giydim üzerime hepsi yalan

gittin geçti on üç sene yüksele yüksele düştüm her hefte her ay

hemen ölmeyim diye geçmişi yad ediyo bakkalköy'de demli bi çay

dediğini yaptım iyi ki bak

bal peteğine saklı intikam

haybecilere kalsın inci yakut

kan denizine daldım içtim ant

bridge (Timu322)

rüyalarımdaki çığlıkları duy

bana söyle kader kimden yana

chorus (Contra)

aşk olsun, ben de hala yaşıyorum

dünü de günü de kaybetmek hazin sonum

düz yol olsa da önüm arkam sağım solum

gittin gideli seni göklerde arıyorum

verse 2 (Timu322)

yaşar aile albümlerde

huzur bulduğum kahküllerde

bağlı kaderim hep tahammüllerime

gözyaşı dökeceğim daha güllerine

adam olmaz dediler anne

zıplıyorlar bak konserimde

şimdi böyle olmayım diye asla yazmamalıydım on yedimde

yoktu şakam belimde durur tabancam

uçarım havadan yürümem hiç karadan

özledim adanam burnumda tüter babam

hiç teslim olamam dualarımda anam ya

mezarın başında alırım nefesi aşarım sorunu yalnız

basarım küfürü dünüme yine de bi' kere müslüm çalsın

sokarım her gün başımı derde bırakın her şey yansın

beni bi bence salın bi artık konuşur anca ağzın

bridge (Timu322)

rüyalarımdaki çığlıkları duy

bana söyle kader kimden yana

chorus (Contra)

aşk olsun, ben de hala yaşıyorum

dünü de günü de kaybetmek hazin sonum

düz yol olsa da önüm arkam sağım solum

gittin gideli seni göklerde arıyorum