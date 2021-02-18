Contra Gittin Gideli sözleri ft. Timu322 | Contra şarkıları
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni şarkısını Timu322 ortaklığı ile piyasaya sürdü. Yaptığı düetlerle ve birbirinden farklı parçalarıyla her zaman beğenileri toplayan bir isim olan Contra son zamanlarda çıkardığı şarkılarla tarzını genişletiyor. Bu kapsamda Contra ft. Timu322 Gittin Gideli sözlerini sizler için derledik.
CONTRA GİTTİN GİDELİ SÖZLERİ FT. TİMU322
aşk olsun, ben de hala yaşıyorum
dünü de günü de kaybetmek hazin sonum
düz yol olsa da önüm arkam sağım solum
gittin gideli seni göklerde arıyorum
verse 1 (Contra)
bu bi eylül yağmuru yazların üzerine
düştüm yer yüzeyine esti boran
üşüdüğümü görme diye çok karakter giydim üzerime hepsi yalan
gittin geçti on üç sene yüksele yüksele düştüm her hefte her ay
hemen ölmeyim diye geçmişi yad ediyo bakkalköy'de demli bi çay
dediğini yaptım iyi ki bak
bal peteğine saklı intikam
haybecilere kalsın inci yakut
kan denizine daldım içtim ant
bridge (Timu322)
rüyalarımdaki çığlıkları duy
bana söyle kader kimden yana
chorus (Contra)
aşk olsun, ben de hala yaşıyorum
dünü de günü de kaybetmek hazin sonum
düz yol olsa da önüm arkam sağım solum
gittin gideli seni göklerde arıyorum
verse 2 (Timu322)
yaşar aile albümlerde
huzur bulduğum kahküllerde
bağlı kaderim hep tahammüllerime
gözyaşı dökeceğim daha güllerine
adam olmaz dediler anne
zıplıyorlar bak konserimde
şimdi böyle olmayım diye asla yazmamalıydım on yedimde
yoktu şakam belimde durur tabancam
uçarım havadan yürümem hiç karadan
özledim adanam burnumda tüter babam
hiç teslim olamam dualarımda anam ya
mezarın başında alırım nefesi aşarım sorunu yalnız
basarım küfürü dünüme yine de bi' kere müslüm çalsın
sokarım her gün başımı derde bırakın her şey yansın
beni bi bence salın bi artık konuşur anca ağzın
bridge (Timu322)
rüyalarımdaki çığlıkları duy
bana söyle kader kimden yana
chorus (Contra)
aşk olsun, ben de hala yaşıyorum
dünü de günü de kaybetmek hazin sonum
düz yol olsa da önüm arkam sağım solum
gittin gideli seni göklerde arıyorum