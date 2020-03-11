Contagion (Salgın) filmi koronavirüs sebebiyle 'Warner Bros'un en çok aranılan 2. yapımı' oldu 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmi koronavirüs sebebiyle Warner Bros'un en çok aranılan 2. yapımı oldu. Filmin senaryosu koronavirüs salgınında yaşananlarla büyük benzerlikler gösteriyor.

Yaklaşık 9 sene önce gösterime giren ve gişede büyük bir başarı elde edemeyen 2011 yapımı Contagion (Salgın) filminin, ölümcül koronavirüs salgını sonrası Warner Bros kataloğunda en çok aranan 2. filme yükseldiği açıklandı.

Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow ve Michael Douglas gibi yıldızları kadrosunda bulunduran film daha önce yapımcı firma Warner Bros'un kataloğunda 270'inci sırada bulunuyordu. Contagion, Amazon Prime listelerinde de üst sıralara tırmanırken, Apple'ın iTunes ilk 10 sıralamasına da oldukça yaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com