Constantin Sebastian Coltescu kimdir? Constantin Sebastian Coltescu hangi ülkenin hakemi?

Paris Saint-Germain - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayı ile gündeme gelen Constantin Sebastian Coltescu kimdir? Constantin Sebastian Coltescu hangi ülkenin hakemi?

Constantin Sebastian Coltescu kimdir? Constantin Sebastian Coltescu hangi ülkenin hakemi?Detaylar haberimizde.

CONSTANTIN SEBASTIAN COLTESCU KİMDİR?

Constantin Sebastian Col?escu, 6 Mayıs 1977 yılında Craiova, Romanya dünyaya gelmiştir.UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı . İlk çıkışını 17 Temmuz 2006'da Zrinjski ve Marsaxlokk arasındaki Intertoto maçında yaptı.

CONSTANTIN SEBASTIAN COLTESCU HANGİ ÜLKENİN HAKEMİ?

Romanya'da hakem olan Romen ait hakemdir. Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşmasının 4'üncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.