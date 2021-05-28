"Conolar"ın hayatı film oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"Conolar"ın hayatı film oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Conolar"ın hayatı film oluyor Adanalı "Conolar" uluslararası arenaya taşınacak Adana'da çekimlerine başlanan belgesel film, "Bütün Mümkünlerin Kıyısında", Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya katılacak Adana adliyelerinde...

"Conolar"ın hayatı film oluyor

Adanalı "Conolar" uluslararası arenaya taşınacak

Adana'da çekimlerine başlanan belgesel film, "Bütün Mümkünlerin Kıyısında", Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya katılacak

ADANA - Adana adliyelerinde çıkardıkları kavgalarla hafızalara kazınan Conolar'ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor.

Tarih boyunca ve günümüzde sosyokültürel farklılıklarıyla öne çıkan Adana'da dikkat çekecek önemli bir belgesel film hazırlığına başlandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı'na seçilen 11 romandan birinin yazarı, Adana'nın bereketli topraklarında doğup büyüyen Meltem Yılmaz ile "Koku'nun Serüveni" belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana'nın Cono Aşireti'ni izleyici ile buluşturmak üzere bir araya geldi.

Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimleri, Adana'da başladı. Yazar Meltem Yılmaz'ın "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" adlı kitabındaki bir hikayeden uyarlanan film, Cono Aşireti'ni yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil, günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle izleyici ile buluşturacak.

"Bütün Mümkünlerin Kıyısında" projesi, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya hazırlanıyor.

(ADN-ADN-Y)

'Conolar'ın hayatı film oluyor
'Conolar'ın hayatı film oluyor
'Conolar'ın hayatı film oluyor
'Conolar'ın hayatı film oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Adnan Menderes Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Nihat Özdemir Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Conolar"ın hayatı film oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:46:19. #1.16#

title