Conan Exiles sistem gereksinimleri nelerdir? Conan Exiles kaç GB? Conan Exiles nasıl oynanır?

Funcom tarafından geliştirilen Conan Exiles; çok oyunculu, açık dünya temalı bir video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Barbar Conan dünyasında geçen oyun ilk olarak 2017 yılında piyasaya sürüldü. Oyunseverler tarafından oldukça beğendiği ve keyifli vakit geçirdiği Conan Exiles'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Conan Exiles nasıl oynanır? Detaylar haberimizde!

Oyunun geliştiricisi Funcom, geçtiğimiz günlerde açık dünya hayatta kalma oyunu Conan Exiles'ın Xbox Game Pass, konsol ve PC için geleceği duyurulmuştu. Conan Exiles bugün itibarıyla PC, Xbox ve PlayStation üzerinden erişime açık bir şekilde piyasaya sürüldü.

Oyunseverlerin oldukça beğendiği ve olumlu yorumlar yaptığı açık dünya oyununun yeni platformlarda erişime açılmasının ardından akıllara tek bir soru geldi. Conan Exiles'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Conan Exiles tanıtım yazısı!

Conan Exiles, Barbar Conan'ın diyarlarında kurgulanmış, artık binek ve binekli savaş da içeren çevrimiçi çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Vahşi dünyada hayatta kalın, krallığınızı kurun ve düşmanlarınıza zorlu mücadelelerde ve destansı savaşlarda üstünlük kurun.

CONAN EXILES TANITIM YAZISI

Conan Exiles; Güney çöllerinde başlayan hikayede kum tepelerine, kuzeyin karla kaplı dağlarına kadar keşfedilecek çok şey var. Oyunun asıl amacı bir krallık inşa etmektir. Alet ve silah üretmek için öncelikle, kaynak veya ham madde toplamak gerekiyor. Toplanan malzemeler ile yavaş yavaş kendi dünyanı inşa et. Sahip olduğun yerleri mobilyalarla donatıp süslemeyi unutma! Bunları yaparken bir krallık için en önemli noktayı da atlama: savunma sistemini güçlendir.

Çöl sıcaklarında ve kutup soğuklarında vücut ısını dengelemeyi unutma. Hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını karşılayarak güç topla. Yeni yerler keşfederken karanlık harabelere dikkat et!

Açık dünya temalı oyunda topraklarını genişletmek için diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilirsin! Diğer krallıklarla çatışırken, yaratıklara karşı savunma sistemini zayıf bırakma. Thralları köleleştirerek, işlerini yaptır.

Diğer oyuncularla veya tek başına oynayabileceğin bu oyunda, hakimiyetin sende olduğunu gösterebilirsin. Kendi sunucunu açıp, başka oyuncuları davet edebilir veya başka oyuncuların açtığı sunuculara da katılabilirsin.

CONAN EXILES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Quad Core i5-2300 veya AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) veya AMD Radeon HD 7770 (1GB)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir