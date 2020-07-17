ÇOMÜ'den, ortaöğretimde Japonca dili eğitimine destek
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ÇOMÜ'den, ortaöğretimde Japonca dili eğitimine destek

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ortaöğretim kurumlarında Japonca hazırlık sınıfı açılmasında ve Japoncanın birinci yabancı dil olarak öğretiminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) ile iş birliği gerçekleştirdi.

ÇOMÜ'den, ortaöğretimde Japonca dili eğitimine destek
17.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:20

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ortaöğretim kurumlarında Japonca hazırlık sınıfı açılmasında ve Japoncanın birinci yabancı dil olarak öğretiminde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türkiye'de ilk ve tek Japonca hazırlık sınıfının açıldığı İTO Marmara AİHL, en iyi eğitim ve öğretimi sağlamak için ÇOMÜ ile iş birliği yaptı. Japonca bilen insan sayısı az olduğu için bu dili bilen insanlara ihtiyaç duyulurken, Türkiye'de 300'ün üzerinde Japon firması faaliyet gösteriyor. İş dünyası, ticari ilişkiler ve öğrencilerin mesleki-kariyer planlamaları açısından Japonca bilen insan sayısının arttırılması için 2020-2021 eğitim-öğretim yılında LGS yerleştirmelerinde İTO Marmara AİHL 30 öğrenci alarak eğitime başlayacak.

Haftada 28 saat Japonca eğitimi görecek olan öğrencilere hem Türk hem Japon öğretmenler eğitim verecek. Öğrenciler; yoğunlaştırılmış ders saatleri,  ders içi ve ders dışı etkinler, Japonya'da dil eğitimi gibi imkanlara sahip olacak.Bu kapsamda İTO Marmara AİHL Müdürü Mücahit Kıbrıs, Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Emre Yüksel ve beraberindeki heyet ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı ziyaret ederek, Japon dilinin ortaöğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda temasta bulundu. Görüşmeler sonrasında, lise programında Japonca hazırlık sınıfı açılması ve Japon dilinin birinci yabancı dil olarak lise hazırlık sınıfında haftalık 28 saatlik yoğun programlı öğretiminin gerçekleştirilmesi amacıyla İTO Marmara AİHL ile ÇOMÜ arasında 'Eğitimde İşbirliği' protokolünün imzalanmasına karar verildi.PROTOKOL İMZALANDI

'Eğitimde İşbirliği' protokolü, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tolga Özşen'in katılımı ile İstanbul'da imzalandı.


Kaynak: DHA

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