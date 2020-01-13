Come to Daddy Filmi

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:58

30’lu yaşlarında bir adam olan Norval, yıllardır görmediği babası ile yeniden bağlantı kurmak için şehirden uzak bir sahil kasabasına doğru yola koyulur. Norval, kısa sürede babasının aslında düşündüğü gibi bir adam olmadığını keşfeder. Evinden yüzlerce mil ötede olan Norval, tanımadığı babasıyla yeniden bağlantı kurmak için birçok şeyle savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Ant Timpson

Senaryo: Ant Timpson, Toby Harvard

Oyuncular: Elijah Wood, Stephen McHattie, Garfield Wilson, Madeleine Sami, Martin Donovan, Michael Smiley, Simon Chin, Ona Grauer, Ryan Beil, Raresh DiMofte, Alla Rouba, Noam Zylberman, Gord Middleton, Oliver Wilson

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Come to Daddy

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İrlanda, ABD, Yeni Zelanda, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 07.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com