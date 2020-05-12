Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi KOCAELİ Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 25 çölyak hastası vatandaşa, glutensiz gıda yardımında bulundu.

KOCAELİ Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan 25 çölyak hastası vatandaşa, glutensiz gıda yardımında bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çölyak hastalarının koronavirüsle mücadele sürecinde mağdur olmamaları için glutensiz gıda desteğinde bulunulmasını sağladı. Ömrü boyunca sadece glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olan 25 hasta için glutensiz ürünlerin olduğu gıda paketi hazırlandı. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, gıda paketlerini vatandaşların evlerine giderek, teslim etti.

Kaynak: DHA