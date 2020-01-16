Çölyak Hastalarına Glütensiz Ekmek

16.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:03

Yardımlar kapsamında Çölyak Hastası 8 aileye glütensiz ekmek ihtiyaçlarını karşılamaları hususunda aracılık ediliyor.

Çölyak hastaları buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşıyorlar. Bu yüzden bu hastalarının beslenmelerinde glütensiz ekmek hayati önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projesi gereği İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği glütensiz ekmek, İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Siparişler ailelerin ihtiyaçlarına göre ortalama olarak ayda bir alınıyor. İhtiyacı olan aileden gelen telefon bildiriminin ardından talepte bulunan diğer ailelerle de iletişime geçilerek ihtiyaçları soruluyor.

SOSYAL SORUMLULUK GEREĞİ

Kendisi ve ailesinden biri Çölyak hastası olup maddi imkanı yeterli olanlar istedikleri ürünü getirtebiliyor. Ancak maddi durumu iyi olsa bile 10 TL bir ürün için, 10 TL kargo ücreti vermek gerekiyor. Ekmeklerin tanesi 60 kuruş olup, 50 gr. tekli paket halinde alınıyor. Glütensiz ekmek getirtme ve temin etme sıkıntısı yaşayan ailelerden alınan sipariş, BESAŞ aracılığıyla İstanbul Halk Ekmek A.Ş'den alınarak verilen sipariş sayısına göre ayrılarak ailelere teslim ediliyor.

YARDIMLAR İHTİYAÇLARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Çölyak hastalarına sunulan hizmet ve yardımların genel değerlendirmesi hususunda açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban: " Şehrin her kesiminin ihtiyacını karşılamak için özveri ile çalışıyoruz. Bu anlamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal yardımların sistemli olarak dağıtılması adına yeni sistem ve süreçler başlattık. Gıda yardımlarının marketlerden temin edilmesi adına önemli bir adım attık. Aynı çalışmayı giyim yardımlarında da vatandaşlarımıza sunduk. Böylelikle mesai saati ile ilgili olan zaman kısıtlaması ile ürünlerin sınırlı ve seri halinde bulunmaması gibi durumların önüne geçmiş olduk. Yardımlarımızı ihtiyaçlara göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Çölyak hastalığı hususunda da ailelerimize destek oluyoruz. İstanbul Halk Ekmek'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği hizmeti, İnegöl Belediyesi olarak hiçbir kar amacı gütmeden hastalara sunuyoruz. İhtiyaçlarına erişim noktasında aracılık etmiş oluyoruz. Dileğimiz şehrimize her alanda daha iyisini sunabilmek. Bunu da sizlerin desteği ve talepleri ile gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bültenler